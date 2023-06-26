Trabzonspor'un gözdesi Zinckerganel'a hoca engeli

Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı Philip Zinckernagel, kıymete bindi.
Yunan ekibinin geçen sezon transfer ettikten 2 ay sonra Standart Liege'e kiraladığı 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha, kulübüne geri dönmüştü. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl kala Olympiakos'un yeni hocası Diego Martinez, Zinckerganel için gelen tekliflerin kabul edilmemesini istiyor.
Trabzonspor'un 2 kez hamle yaptığı transferde sonuca ulaşılmış değil.
Martinez, kampta başarılı oyuncuyu gördükten sonra kararını verecek. Orta alanda ofansif yönlü görev yapan Danimarkalı milli oyuncunun transferinin sürece yayılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Standart Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckerganel, 12 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Yunan ekibinin geçen sezon transfer ettikten 2 ay sonra Standart Liege'e kiraladığı 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha, kulübüne geri dönmüştü. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl kala Olympiakos'un yeni hocası Diego Martinez, Zinckerganel için gelen tekliflerin kabul edilmemesini istiyor.
Trabzonspor'un 2 kez hamle yaptığı transferde sonuca ulaşılmış değil.
Martinez, kampta başarılı oyuncuyu gördükten sonra kararını verecek. Orta alanda ofansif yönlü görev yapan Danimarkalı milli oyuncunun transferinin sürece yayılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Standart Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckerganel, 12 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
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