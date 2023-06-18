Trabzonspor'un gözdesi Baniya

Yeni bir kadro oluşturan Trabzonspor'un stoper gündemine giren isimlerden biri de Rayyan Baniya oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un gözdesi Baniya
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18 Haziran 2023 10:35
Yeni bir kadro oluşturan Trabzonspor'un stoper gündemine giren isimlerden biri de Rayyan Baniya oldu.

24 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Nenad Bjelica'nın önüne geldi.

Hırvat hoca, hem kendi maç videolarını izledi hem de scout raporlarını inceledi. Hırvat teknik adam, genç stopere hayran kaldı.

Yerli statüdeki stoper ile Burnley, Napoli ve Torino da yakından ilgileniyor.

Karagümrük formasıyla bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Baniya, 2 gol kaydetti.

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