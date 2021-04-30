Trabzonspor'un Gervinho transferi için Zokora devrede!

Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un, Çizme'deki esas hedefi; Gervinho...



Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden Bordo-Mavililer, bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor.



Parma'nın Serie A'dan düşmesi sonrası bonservisini almaya hazırlanan Gervinho, Trabzonspor'un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde, Trabzonspor'un eski oyuncusu Didier Zokora da devreye girdi.



'Şampiyonluğa oynarsın'



2011-2014 yılları arasında 3 sezon Bordo-Mavili formayı terleten Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho ile görüşürken, oldukça iyi referanslar verdi. Zokora'nın vatandaşına, "Tekrar şampiyonluk için oynayabileceğin, seni sahiplenecek bir taraftar grubu var. Trabzon'a gidersen çok mutlu olursun" dediği öğrenildi.



Yönetim hızlı davranıyor



Gervinho ile temaslarını sıklaştıran Bordo-Mavili yönetim, yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiayı havaya sokmayı hedefliyor. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.



