Trabzonspor'un Gervinho transferi için Zokora devrede!

Gervinho'yu renklerine bağlamaya çalışan Trabzonspor'a, eski bir dosttan yardım geldi. 3 sezon Bordo-Mavili formayı giyen Zokora vatandaşıyla görüşürken, kulüple ilgili oldukça iyi referanslar verdi, "Trabzon'a gidersen çok mutlu olursun" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un Gervinho transferi için Zokora devrede!
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30 Nisan 2021 09:43
Gervais Lombe Yao Kouassi
Gervais Lombe Yao Kouassi
Parma
Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un, Çizme'deki esas hedefi; Gervinho...

Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden Bordo-Mavililer, bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor.

Parma'nın Serie A'dan düşmesi sonrası bonservisini almaya hazırlanan Gervinho, Trabzonspor'un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde, Trabzonspor'un eski oyuncusu Didier Zokora da devreye girdi.

'Şampiyonluğa oynarsın'

2011-2014 yılları arasında 3 sezon Bordo-Mavili formayı terleten Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho ile görüşürken, oldukça iyi referanslar verdi. Zokora'nın vatandaşına, "Tekrar şampiyonluk için oynayabileceğin, seni sahiplenecek bir taraftar grubu var. Trabzon'a gidersen çok mutlu olursun" dediği öğrenildi.

Yönetim hızlı davranıyor

Gervinho ile temaslarını sıklaştıran Bordo-Mavili yönetim, yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiayı havaya sokmayı hedefliyor. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.

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