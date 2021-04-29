Trabzonspor'un Gervinho hayranlığı

Arsenal, Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Gervinho için bugüne kadar toplam 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Belçika'da yıldızını parlatıp 2007'de 650 bin Euro'luk bedelle Le Mans'ın yolunu tutan Fildişili hücumcu, devamında 6.5 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu. Lille'de sezonun oyuncusu seçilip, 2 senede 2 de kupa kaldıran Gervinho, 2010 ve 2011'de ülkesinde de en kıymetli futbolcu ödülüne layık görüldü. 2011'in yazında 12 milyon Euro karşılığında Arsenal'e giden Gervinho'yu; 2013'te 8 milyon Euro ödeyerek Roma aldı. 2.5 sene Roma'da kaldıktan sonra China Fortune, Gervinho için adeta bir serveti gözden çıkardı. Çin kulübü, Roma'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli verirken, Gervinho'yla da senelik 8 milyon Euro maaşa anlaştı. 2.5 sezonluk Çin macerasının ardından Avrupa'ya dönen 33 yaşındaki yıldız, Parma'da takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.

Trabzonspor'un Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Gervinho'yu transfer etmek istediği yüksek sesle konuşulmaya başlandıBordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurmuştu.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bordo-mavililer yıldız golcüye sezon başına 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti.Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti