Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'a yakın takip

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan'ın, A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'a yakın takip
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13 Aralık 2023 12:35
Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan gösterdiği performansla şimdiden EURO 2024'e göz kırpıyor.

Ümit Milli Takımımız'ın formasını giyen Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ın, A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.

Montella'nın, Karadeniz ekibi adına Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol atan 21 yaşındaki oyuncuya, EURO 2024 öncesi yapılacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda şans verebileceği konuşuluyor.  

21 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı. 

 

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