Trabzonspor'un Galatasaray planı

Bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor, 3'te 3 yaparak 9 puan elde etti. Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, bordo-mavililer attığı 8 golle en skorer takım oldu.



Averajla liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, müsabakaların ilk yarılarında erken bulduğu gollerle sonuca gitti.



Fırtına, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 2 gol gördü. Bordo- mavililer, 8 golün 6'sını ise ilk yarılarda kaydetti.



