Trabzonspor'un Galatasaray planı

8 kez fileleri sarsarak ilk 3 haftanın en skorer takımı olan Trabzonspor, pazar günkü derbide de erken gollerle sonuca gitmeyi planlıyor.

Abone Ol
Trabzonspor'un Galatasaray planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2021 11:32
Bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor, 3'te 3 yaparak 9 puan elde etti. Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, bordo-mavililer attığı 8 golle en skorer takım oldu.

Averajla liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, müsabakaların ilk yarılarında erken bulduğu gollerle sonuca gitti.

Fırtına, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 2 gol gördü. Bordo- mavililer, 8 golün 6'sını ise ilk yarılarda kaydetti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.