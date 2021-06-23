Trabzonspor'un forvet transferinde büyük gün: 14 Temmuz

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da forvet transferinin kaderi 14 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.



Alexander Sörloth'u transfer etmek için girişimlerde bulunan Bordo-Mavililer, Leipzig'in yıldız oyuncuyla ilgili vereceği karara odaklanmış durumda. Takımıyla birlikte 4 Temmuz'da kampa gidecek olan Norveçli oyuncunun durumu kamptan sonra belli olacak.



Alman kulüp Leipzig, Sörloth'u Trabzonspor'a kiralık olarak vermeyi kabul ederse birinci forvet Norveçli olacak.



Bordo mavili yönetim her ihtimale karşı B planını da hazır tutuyor.



Andreas Cornelius için nabız yoklayan kurmaylar, Sörloth'tan gelecek olumsuz habere göre rotasını değiştirecek.



Takımı Danimarka ile birlikte Euro 2020'de mücadele eden forvet için tüm şartlar zorlanacak. [Karadeniz Gazetesi]



