Trabzonspor'un forvet transferinde büyük gün: 14 Temmuz

Kulübü Leipzig ile birlikte 4 Temmuz'da kampa gidecek olan Sörloth'un durumu kamptan sonra belli olacak. Olumsuz durumda ise rota Cornelius'a dönecek

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un forvet transferinde büyük gün: 14 Temmuz
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23 Haziran 2021 12:06
Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da forvet transferinin kaderi 14 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.

Alexander Sörloth'u transfer etmek için girişimlerde bulunan Bordo-Mavililer, Leipzig'in yıldız oyuncuyla ilgili vereceği karara odaklanmış durumda. Takımıyla birlikte 4 Temmuz'da kampa gidecek olan Norveçli oyuncunun durumu kamptan sonra belli olacak.

Alman kulüp Leipzig, Sörloth'u Trabzonspor'a kiralık olarak vermeyi kabul ederse birinci forvet Norveçli olacak.

Bordo mavili yönetim her ihtimale karşı B planını da hazır tutuyor.

Andreas Cornelius için nabız yoklayan kurmaylar, Sörloth'tan gelecek olumsuz habere göre rotasını değiştirecek.

Takımı Danimarka ile birlikte Euro 2020'de mücadele eden forvet için tüm şartlar zorlanacak. [Karadeniz Gazetesi]


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