Trabzonspor'un farkı: Rakibe göre plan

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluk yürüyüşünde ilk yarıdaki performansına fark atmış durumda. İlk yarıda puan kaybettiği üç rakibi (Galatasaray, Konya, Alanya) karşısında ikinci devrede galip gelen bordo-mavililer, devre arasına 7 puan farkla girmişti. İkinci yarıda ise farkı 14'e çıkarttı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, geride kalan haftalar içerisinde 'üçüncü bölgede baskı' talimatını futbolcular harfiyen yerine getirdi. Alanya karşısında da bu, sahaya yansıdı. Futbolcular da başarının sırrını şöyle açıkladı: "Bizim en önemli artımız her hafta aynı antrenmanı yapmayışımız. O hafta rakip kimse, o rakibe karşı oyun anlayışı ile sahada oluyoruz."

İLGİLİ VİDEO