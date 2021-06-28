Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski için yeniden devreye giriyor.
EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı.
Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.
EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı.
Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.