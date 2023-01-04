Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de yaklaşık 2 yıldır evinde yenilgi yüzü görmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor
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04 Ocak 2023 09:39
Trabzonspor, Süper Lig'de yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor.

675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen Bordo- Mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan toplarken 13 puan kaybetti. 

 
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