Trabzonspor'un evi "kale" gibi!

Şenol Güneş Stadı'nda son 19 Süper Lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik alan ve hiç mağlup olmayan Trabzonspor, bugün de Kayserispor'u yıkmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un evi 'kale' gibi!
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25 Şubat 2022 13:31
Süper Lig'de istatistikleri alt üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi.

Fırtına, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybettiği karşılaşmadan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Karadeniz devi bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo- mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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