Trabzonspor'un eski yıldızı Ankaragücü yolunda

Trabzonspor'un eski sol beki Marlon, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e dönüyor. Ligin yeni takımı Ankaragücü'nün, sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Marlon için Fluminense'ye resmi teklif yaptığı ve transferin 1 hafta içinde resmileşeceği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un eski yıldızı Ankaragücü yolunda
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14 Haziran 2022 15:04
Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Ankaragücü, ses getirecek ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Marlon'u kadrosuna katıyor.

TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI ANKARAGÜCÜ'NE

Transfermarkt'ta yer alan habere göre Ankaragücü, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Marlon için Fluminense'ye resmi teklifini iletti. Süper Lig'e geri dönmek isteyen 25 yaşındaki sol bek de Ankaragücü'ne sıcak bakıyor.

TRANSFER 1 HAFTA İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Marlon'la görüştüğü ve planlarını anlattığı belirtilirken transferin en geç 1 hafta içinde resmiyete döküleceği öne sürüldü.

Devam eden sezonda Fluminense ile 7 maça çıkan Marlon, skor katkısı veremedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. 

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