Trabzonspor'un eski yıldızı Ankaragücü yolunda

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Ankaragücü, ses getirecek ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Marlon'u kadrosuna katıyor.



TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI ANKARAGÜCÜ'NE



Transfermarkt'ta yer alan habere göre Ankaragücü, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Marlon için Fluminense'ye resmi teklifini iletti. Süper Lig'e geri dönmek isteyen 25 yaşındaki sol bek de Ankaragücü'ne sıcak bakıyor.



TRANSFER 1 HAFTA İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK



Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Marlon'la görüştüğü ve planlarını anlattığı belirtilirken transferin en geç 1 hafta içinde resmiyete döküleceği öne sürüldü.



Devam eden sezonda Fluminense ile 7 maça çıkan Marlon, skor katkısı veremedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.





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