Trabzonspor'un eski hocası yerine Cannavaro!

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica'nın yerine takımın yeni teknik direktörü olarak Fabio Cannavaro'yu göreve getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "GNK Dinamo, A takım teknik direktörü olarak görev yapan Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bjelica, bu yılın Eylül ayında Dinamo'nun teknik direktörlüğünü devralmış ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya taşımıştı. Ancak, SuperSport HNL'de alınan sonuçlar beklentileri karşılayamadığı için kulüp yönetimi ve sportif direktör değişiklik yapma kararı aldı.
Sayın Nenad Bjelica'ya katkıları ve bağlılığı için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz."
"Fabio Cannavaro, GNK Dinamo'nun A takımının yeni teknik direktörü oldu 🤝💙
Bu karar, bu akşam yapılan 15. Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim ve sportif direktör tarafından önerilmiş ve kulüp başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından desteklenmiştir.
Yeni teknik direktör, 3 Ocak'taki toplanmada takıma katılacak ve resmi olarak tanıtılacaktır.
Sayın Cannavaro'yu yeni görevi için tebrik ediyor ve Dinamo'nun başında kendisine bol şans ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR'DA DA ÇALIŞMIŞTI
Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica, 2022-23 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u çalıştırmış ve 16 maç sonra görevine son verilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "GNK Dinamo, A takım teknik direktörü olarak görev yapan Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bjelica, bu yılın Eylül ayında Dinamo'nun teknik direktörlüğünü devralmış ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya taşımıştı. Ancak, SuperSport HNL'de alınan sonuçlar beklentileri karşılayamadığı için kulüp yönetimi ve sportif direktör değişiklik yapma kararı aldı.
Sayın Nenad Bjelica'ya katkıları ve bağlılığı için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz."
"Fabio Cannavaro, GNK Dinamo'nun A takımının yeni teknik direktörü oldu 🤝💙
Bu karar, bu akşam yapılan 15. Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim ve sportif direktör tarafından önerilmiş ve kulüp başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından desteklenmiştir.
Yeni teknik direktör, 3 Ocak'taki toplanmada takıma katılacak ve resmi olarak tanıtılacaktır.
Sayın Cannavaro'yu yeni görevi için tebrik ediyor ve Dinamo'nun başında kendisine bol şans ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR'DA DA ÇALIŞMIŞTI
Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica, 2022-23 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u çalıştırmış ve 16 maç sonra görevine son verilmişti.