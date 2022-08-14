Trabzonspor'un en büyük rakibi sakatlık

Trabzonspor sakatlıklarla boğuşmaya erken başladı… Geçen sezonun son haftalarında sakatlanan Bruno Peres ve Serkan Asan hala takıma dönemezken Torino ile yapılan hazırlık karşılaşmasında Hüseyin Türkmen, Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında takımın oyun aklı ve lideri olarak görülen Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Tecrübeli yıldızın bir ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacak olması Enis Bardhi transferinin 48 saat içinde yapılmasına neden oldu.



GEÇEN SEZON 13 İSİM SAKATLANDI



Süper Lig'in ikinci haftasında da şanssızlıklar artarak devam etti. Hatayspor karşılaşması öncesi Dorukhan Toköz, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç içinde de Edin Visca'nın kolu kırıldı. Rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takımda geçen sezon 13 futbolcu sakatlık yaşamıştı. Bu isimlerden Edgar, Gervinho ve Anders Trondsen sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.



