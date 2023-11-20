Konyaspor maçında 2 golle şov yapan ve özellikle ikincisinde yaptığı akrobatik topuk vuruşuyla Avrupa'da da gündem olan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, milli arada kaldığı yerden devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvet, idmanda attığı şık gollerle alkış topluyor.
Onuachu, çıktığı 8 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Golcü futbolcu, milli aradan sonraki dönemde de takımının en önemli gol ayağı olacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvet, idmanda attığı şık gollerle alkış topluyor.
Onuachu, çıktığı 8 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Golcü futbolcu, milli aradan sonraki dönemde de takımının en önemli gol ayağı olacak.
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