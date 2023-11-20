Trabzonspor'un en büyük kozu Onuachu!

Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu, milli maç arasında yapılan antrenmanlarda da gollerine devam etti. Onuachu, milli ara sonra yine takımın en önemli kozu olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un en büyük kozu Onuachu!
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20 Kasım 2023 11:39
Konyaspor maçında 2 golle şov yapan ve özellikle ikincisinde yaptığı akrobatik topuk vuruşuyla Avrupa'da da gündem olan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, milli arada kaldığı yerden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvet, idmanda attığı şık gollerle alkış topluyor.

Onuachu, çıktığı 8 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Golcü futbolcu, milli aradan sonraki dönemde de takımının en önemli gol ayağı olacak.

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