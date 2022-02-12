Trabzonspor'un en büyük kozu Abdullah Avcı!

Trabzonspor ile şampiyonluğa yürüyen Abdullah Avcı, Konyaspor'a karşı 20 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un en büyük kozu Abdullah Avcı!
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12 Şubat 2022 13:29
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hızla ilerleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir sezon geçiriyor.

Karadeniz Fırtınası yarın sahasında takipçisi Konyaspor ile mücadele edecek. Bu maçta en büyük kozu şüphesiz Abdullah Avcı olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde rakibine karşı çıktığı 20 maçta sadece birini kaybetti. Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti.

Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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