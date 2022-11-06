Trabzonspor'un en büyük güvencesi 'Avcı'sı

Ferencvaros'un ardından Akyazı'da Konyaspor'u da devirmek isteyen Trabzonspor'un en büyük güvencesi Abdullah Avcı...



Çünkü tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de Ye şil-Beyazlı takıma rakip olduğu son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu periyotta Avcı'nın takımları 12 galibiyet alırken, 8 beraberlik çıktı. Trabzonspor ise Konyaspor'la karşılaştığı son 5 maçta sadece 1 kez yenildi. Diğer 4 maçta Karadeniz ekibinin 2 galibiyeti var, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.



Kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini oyuncularına aktaran Av cı, "Konyaspor zor bir rakip ancak maçı kolaya çevirmek bizim elimizde. Ferencvaros karşısında ilk yarıdaki oyunu devam ettirmeliyiz. 90 dakika boyunca disiplinden kopmadan, sonuca gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Hedef 4'te 4 yapmak



Konyaspor'u yenip, sonrasında rotayı Ankara gücü mücadelesine çevirmek isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası arasına 4'te 4'le girmenin hesaplarını yapıyor. Fırtına Sivasspor ve Fere ncvaros maçlarını kazanıp, yeniden çıkışa geçmişti. Hedef, zirveyle puan farkını olabildiğince indirmek.,



Akyazı'da 609 günlük müthiş seri



Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 Mart 2021'd en bu yana hiçbir lig maçını kaybetmedi. O tarihte Alanyaspor 'a 3-1 yenilen Trabzonspor, sonrasında çıktığı 30 lig maçında 19 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Bordo-Mavililer, 609 günlük müthiş seriyi Ko nyaspor karşılaşmasında da devam ettirmek amacında. Trabzonspor, bir sonraki iç saha maçını ise Dünya Kupası arası sonrasında Fenerbahçe ile oynayacak.





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