Trabzonspor'un dördüncü transferi Koita geldi

Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'in ardından Trabzonspor'un dördüncü transferi olan forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi.
Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen ve bonservisi elinde olan Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.
Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. 30 yaşındaki Gineli Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Fode Koita için pazartesi imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen ve bonservisi elinde olan Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.
Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. 30 yaşındaki Gineli Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Fode Koita için pazartesi imza töreni düzenleneceği belirtildi.