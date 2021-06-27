Trabzonspor'un dördüncü transferi Koita geldi

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, dördüncü transferi olan Koita'yı Trabzon'a getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Trabzonspor'un dördüncü transferi Koita geldi
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27 Haziran 2021 22:48
Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'in ardından Trabzonspor'un dördüncü transferi olan forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi.

Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen ve bonservisi elinde olan Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.

Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. 30 yaşındaki Gineli Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Fode Koita için pazartesi imza töreni düzenleneceği belirtildi.






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