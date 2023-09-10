Trabzonspor'un Donny Van de Beek kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da ManU'nun yıldızı için karar verildi.
Trabzonspor'un menajerler tarafından önerilen Manchester United'ın Hollandalı orta sahası Donny Van de Beek'in sakatlık geçmişi nedeniyle bir girişimde bulunmama kararı aldığı öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Everton'da oynadı.
DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?
Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.
Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
Trabzonspor'un menajerler tarafından önerilen Manchester United'ın Hollandalı orta sahası Donny Van de Beek'in sakatlık geçmişi nedeniyle bir girişimde bulunmama kararı aldığı öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Everton'da oynadı.
DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?
Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Donny van de Beek, 2020 yılında 39 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Everton'da geçirdi.
Manchester United forması altında toplada 60 maçta sahaya çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.