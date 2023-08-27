Trabzonspor'un dev serisi sona erdi

Trabzonspor, sahasında oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle sarsıldı. Rakibine karşı koruduğu evindeki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavili takımın, ligin ilk 3 maçında aldığı 2 mağlubiyet tepki aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un dev serisi sona erdi
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27 Ağustos 2023 16:37
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da tehlike çanları erken çalmaya başladı. İlk hafta Antalyaspor'a karşı kazanan ve geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste 2'nci yenilgisini yaşadı.

Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi. Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.

KALESİNİ KORUYAMADI, İLKİ YAŞADI

Çaykur Rizespor'un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

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