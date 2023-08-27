Trabzonspor'un dev serisi sona erdi

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da tehlike çanları erken çalmaya başladı. İlk hafta Antalyaspor'a karşı kazanan ve geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste 2'nci yenilgisini yaşadı.
Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi. Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.
KALESİNİ KORUYAMADI, İLKİ YAŞADI
Çaykur Rizespor'un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.
Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi. Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.
KALESİNİ KORUYAMADI, İLKİ YAŞADI
Çaykur Rizespor'un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.