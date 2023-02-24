Trabzonspor'un deplasman özlemi yine sonlanmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi.
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