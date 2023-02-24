Trabzonspor'un deplasman özlemi yine sonlanmadı

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandıramadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un deplasman özlemi yine sonlanmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2023 01:33
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ