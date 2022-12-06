X

Trabzonspor'un çilingiri formunda!

Trabzonspor'un çilingir lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas, Antalya'da istekli haliyle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un çilingiri formunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2022 13:44
Trabzonspor'un çilingir lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas, istekli haliyle dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Dünkü idmanda Abdülkadir Ömür'ü sırtında taşıyan Yunan maestronun bundan hiç etkilenmediği gözlendi.

Çift kalede de oldukça hırslı olan Bakasetas, 2. yarıda yine takımın en önemli kozlarından birisi olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ