Trabzonspor'un çilingiri formunda!

Trabzonspor'un çilingir lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas, istekli haliyle dikkatleri üzerine çekmiş durumda.



Dünkü idmanda Abdülkadir Ömür'ü sırtında taşıyan Yunan maestronun bundan hiç etkilenmediği gözlendi.



Çift kalede de oldukça hırslı olan Bakasetas, 2. yarıda yine takımın en önemli kozlarından birisi olacak.





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