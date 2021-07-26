Trabzonspor'un Caleb Ekuban pazarlığı

Trabzonspor'un Caleb Ekuban ile yolları ayrılmak üzere... İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Caleb Ekuban pazarlığı
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26 Temmuz 2021 14:11
Trabzonspor'da Caleb Ekuban belirsizliği sürüyor. Vergi sorunları nedeniyle kampa geç gelen Ganalı yıldız kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.

Genoa, 27 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Bordo- mavili kulübün beklentisi ise 5 milyon euro....

Pazarlıklar sürüyor. Yönetim, son kontrat senesine giren Ekuban'ın bonservissiz ayrılmaması için bu yıl işin tamamlanmasını bekliyor. Hedef, Genoa'nın önerdiği rakamın en az 2 katını almak.


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