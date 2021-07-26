Trabzonspor'un Caleb Ekuban pazarlığı

Trabzonspor'da Caleb Ekuban belirsizliği sürüyor. Vergi sorunları nedeniyle kampa geç gelen Ganalı yıldız kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.



Genoa, 27 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Bordo- mavili kulübün beklentisi ise 5 milyon euro....



Pazarlıklar sürüyor. Yönetim, son kontrat senesine giren Ekuban'ın bonservissiz ayrılmaması için bu yıl işin tamamlanmasını bekliyor. Hedef, Genoa'nın önerdiği rakamın en az 2 katını almak.



