Trabzonspor'un büyük Şampiyonlar Ligi umudu

Türk takımlarının Avrupa arenasındaki kötü performansı ülke puanını düşürürken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız da uçtu gitmişti.



Şampiyon Trabzonspor'un bu nedenle Devler Ligi'ne grup aşamasından direkt katılma şansı yok. Bordo mavililer, 3. Eleme Turu'ndan gireceği turnuvada gruplar için bir de play-off oynayacak.



Rusya, Avrupa'dan men edilirken gelecek sezon da cezalı olmaları bekleniyor.



Ligi tamamlanmadan sona erdirilen Ukrayna'da en üst sıradaki Shakhtar'ın şampiyon olmuş kabul edilip Devler Ligi'ne doğrudan alınması masada. Bu ihtimal gerçekleşirse Trabzonspor'un sadece play-off turu oynaması yetecek. Ukrayna takımlarının da Rusya gibi Şampiyonlar Ligi'ne alınmaması halinde ise bordo-mavililerin doğrudan katılım ihtimalleri gündeme gelecek.









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