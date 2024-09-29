Trabzonspor'un büyük hasreti bitti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı.
Bordo mavili takım, 16. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, Adil Demirbağ ile 24. dakikada eşitliği yakaladı. Trabzonspor, 45+4. dakikada penaltıdan Simon Banza'nın attığı golle yeniden öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 54. dakikasında Simon Banza ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor 89. dakikada Hamidou Keyta ile durumu 3-2'ye getirse de yetmedi ve maç 3-2 sona erdi.
LİGDE İLK KEZ KAZANDI
Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, 127 gün sonra ligde ilk galibiyetini aldı. Namağlup devam eden Bordo mavili takım daha önce oynadığı 5 maçta berabere kaldı.
Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor ise ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
VISCA GOLLE DÖNDÜ!
Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç sahalardan uzak kalan edin Visca, Konyaspor karşısında 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bardhi'nin penaltı noktasına doğru havalandırdığı topu yay üzerinde kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
SIMON BANZA COŞTU
Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 3. maçında 4. golünü kaydetti. VAR'ın uyarısıyla Kramer'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Halil Umut Meler, Trabzonspor'a penaltı verdi. Bordo mavili takımda topun başına geçen Banza maçtaki ilk golünü 45+4. dakikada attı. Simon Banza ikinci yarı tekrar sahneye çıktı. Başarılı futolcu, 54. dakikada kaydettiği golle takımını 3-1 öne geçirdi.
KONYASPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI
Konyaspor'da topsuz alanda yerde kalan Umut Nayir, VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.
24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1
43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.
45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti: 3-1
67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında arka direkte uygun durumdaki Kramer, topa kafa ile dokunamayınca konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
72. dakikada Lundstram'ın uzun pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Slowik tehlikeyi önledi.
76. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada Umut Nayir, kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.
89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-2
90+5. dakikada ceza alanı sol tarafında yakın mesafeden Pedrinho'nu şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi (Dk. 46 Lundstram), Visca (Dk. 90 Orsic), Nwakaeme (Dk. 83 Serdar Saatçi), Banza (Dk. 90 Draguş)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 74 Damjanovic), Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 58 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Kramer
Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve 54 Banza (Trabzonspor), Dk. 24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Visca, Dk. 76 Denswil, Dk. 87 Malheiro, Dk. 90+6 Serdar Saatçi (Trabzonspor), Adil Demirbağ (maç bitimi) (TÜMOSAN Konyaspor)
Bordo mavili takım, 16. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, Adil Demirbağ ile 24. dakikada eşitliği yakaladı. Trabzonspor, 45+4. dakikada penaltıdan Simon Banza'nın attığı golle yeniden öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 54. dakikasında Simon Banza ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor 89. dakikada Hamidou Keyta ile durumu 3-2'ye getirse de yetmedi ve maç 3-2 sona erdi.
LİGDE İLK KEZ KAZANDI
Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, 127 gün sonra ligde ilk galibiyetini aldı. Namağlup devam eden Bordo mavili takım daha önce oynadığı 5 maçta berabere kaldı.
Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor ise ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
VISCA GOLLE DÖNDÜ!
Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç sahalardan uzak kalan edin Visca, Konyaspor karşısında 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bardhi'nin penaltı noktasına doğru havalandırdığı topu yay üzerinde kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
SIMON BANZA COŞTU
Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 3. maçında 4. golünü kaydetti. VAR'ın uyarısıyla Kramer'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Halil Umut Meler, Trabzonspor'a penaltı verdi. Bordo mavili takımda topun başına geçen Banza maçtaki ilk golünü 45+4. dakikada attı. Simon Banza ikinci yarı tekrar sahneye çıktı. Başarılı futolcu, 54. dakikada kaydettiği golle takımını 3-1 öne geçirdi.
KONYASPOR PENALTIDAN YARARLANAMADI
Konyaspor'da topsuz alanda yerde kalan Umut Nayir, VAR'ın uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.
24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1
43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.
45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti: 3-1
67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında arka direkte uygun durumdaki Kramer, topa kafa ile dokunamayınca konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
72. dakikada Lundstram'ın uzun pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Slowik tehlikeyi önledi.
76. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada Umut Nayir, kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.
89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-2
90+5. dakikada ceza alanı sol tarafında yakın mesafeden Pedrinho'nu şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi (Dk. 46 Lundstram), Visca (Dk. 90 Orsic), Nwakaeme (Dk. 83 Serdar Saatçi), Banza (Dk. 90 Draguş)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 74 Damjanovic), Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 58 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Kramer
Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve 54 Banza (Trabzonspor), Dk. 24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Visca, Dk. 76 Denswil, Dk. 87 Malheiro, Dk. 90+6 Serdar Saatçi (Trabzonspor), Adil Demirbağ (maç bitimi) (TÜMOSAN Konyaspor)