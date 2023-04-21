Trabzonspor'un büyük hasreti

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda kazanamıyor. Karadeniz temsilcisi, en son 193 gün önce dış sahada Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un büyük hasreti
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21 Nisan 2023 14:02
Trabzonspor, bu sezon deplasmanlarda kazanmakta zorlanıyor.

Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 21 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabildi.

Dış sahadaki 14 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, deplasmanda en son ligde 1 Ekim 2022'de (193 gün) Kayseri'yi 2-1 yenmişti.

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