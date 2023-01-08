Trabzonspor'un büyük hasreti!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 09.01.2023 Pazartesi saat 20:00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.



En son İstanbul'da Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan bordo mavili ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puanı çöpe attı...



Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla alan bordo mavil ekip sonrasında dışarda oynadığı 3 maçı kazanamadı. Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalıp, Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.





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