Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Elmalı, eski takımına karşı mücadele etti. Eren, bu sezon Abdullah Avcı'nın tam anlamıyla vazgeçilmezi oldu.
BU SEZONKİ 17. MAÇINA ÇIKTI
22 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısında bu sezonki 17. resmi maçına çıktı. 15 kez bordo-mavili formayı terleten Eren Elmalı, ay-yıldızlı forma ile de 2 defa görev yaptı. Hiç dinlenme fırsatı bulamayan genç futbolcu buna rağmen yine takımının en çok koşan ve mücadele isimlerinden biri oldu.
FALL'U DURDURDU
Bordo-mavili sol bek hem Kasımpaşa'nın en hızlı hücum silahlarından Fall'u durdurdu hem de her fırsatta ileri çıkarak Trabzonspor ataklarına destek verdi.
BU SEZONKİ 17. MAÇINA ÇIKTI
22 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısında bu sezonki 17. resmi maçına çıktı. 15 kez bordo-mavili formayı terleten Eren Elmalı, ay-yıldızlı forma ile de 2 defa görev yaptı. Hiç dinlenme fırsatı bulamayan genç futbolcu buna rağmen yine takımının en çok koşan ve mücadele isimlerinden biri oldu.
FALL'U DURDURDU
Bordo-mavili sol bek hem Kasımpaşa'nın en hızlı hücum silahlarından Fall'u durdurdu hem de her fırsatta ileri çıkarak Trabzonspor ataklarına destek verdi.