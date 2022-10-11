Trabzonspor'un biyonik adamı; Eren Elmalı!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Eren Elmalı, bordo-mavili takımda vazgeçilmez isimlerden biri durumunda. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un biyonik adamı; Eren Elmalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2022 13:38
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Elmalı, eski takımına karşı mücadele etti. Eren, bu sezon Abdullah Avcı'nın tam anlamıyla vazgeçilmezi oldu.

BU SEZONKİ 17. MAÇINA ÇIKTI

22 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısında bu sezonki 17. resmi maçına çıktı. 15 kez bordo-mavili formayı terleten Eren Elmalı, ay-yıldızlı forma ile de 2 defa görev yaptı. Hiç dinlenme fırsatı bulamayan genç futbolcu buna rağmen yine takımının en çok koşan ve mücadele isimlerinden biri oldu.

FALL'U DURDURDU

Bordo-mavili sol bek hem Kasımpaşa'nın en hızlı hücum silahlarından Fall'u durdurdu hem de her fırsatta ileri çıkarak Trabzonspor ataklarına destek verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ