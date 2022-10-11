BU SEZONKİ 17. MAÇINA ÇIKTI

FALL'U DURDURDU

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Elmalı, eski takımına karşı mücadele etti. Eren, bu sezon Abdullah Avcı'nın tam anlamıyla vazgeçilmezi oldu.22 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısında bu sezonki 17. resmi maçına çıktı. 15 kez bordo-mavili formayı terleten Eren Elmalı, ay-yıldızlı forma ile de 2 defa görev yaptı. Hiç dinlenme fırsatı bulamayan genç futbolcu buna rağmen yine takımının en çok koşan ve mücadele isimlerinden biri oldu.Bordo-mavili sol bek hem Kasımpaşa'nın en hızlı hücum silahlarından Fall'u durdurdu hem de her fırsatta ileri çıkarak Trabzonspor ataklarına destek verdi.