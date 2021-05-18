Trabzonspor'un bir numaralı hedefi Batshuayi

Parma'da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius'tan yanıt bekleyen Trabzonspor'da dün bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı. Teknik ekibi yakın bir isim, Abdullah Avcı'nın gönlündeki forvetin Michy Batshuayi olduğunu ifade edildi.Avcı, bonservisi Chelsea'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçiren Michy Batshuayi'yi çok istiyor. Hatta yönetime bu konuda bir hayli baskı yapıyor.Trabzonspor, bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. Belçikalı oyuncu tıpkı Sörloth gibi iyi bi sezon geçirirse, 3-1 yıllık sözleşme yapılacak. Kendisine de Trabzonspor'daki en yüksek maaş olan 1 milyon 750 bin Euro verilecek" iddiasında bulunuldu.Bu sezon Crystal Palace'ta toplam 20 maça çıkan 27 yaşındaki forvet Michy Batshuayi 2 gol attı 2 de asit yaptı. Tecrübeli oyuncu Belçika Milli Takımı'nda da 33 kez oynadı, 22 kez ağları havalandırdı.271,84 m: Belcika /KongoorvetSağC.Palace2021