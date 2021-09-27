Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



36. dakikada Famara Diedhiou ile Alanyaspor 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 42. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle skoru eşitledi.



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 27 ve 75. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Alanyaspor'u konuk ettiği 6. maçın 5'inde de kazanamayan Trabzonspor, 15 puana yükseldi. ancak liderlik koltuğunu bıraktı. Aytemiz Alanyaspor ise Bülent Korkmaz dönemindeki namağlup serisini devam ettirerek 13 puana yükseldi.



Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



7. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU



1. (16) Fenerbahçe

2. (15) Trabzonspor

3. (15) Altay

4. (14) Beşiktaş

5. (13) Hatayspor

6. (13) Konyaspor

7. (13) Alanyaspor



ABDULLAH AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı ve deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde kart cezalısı Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Djaniny'ye forma verdi.



Sakatlıkları bulunan Trondsen, Denswil, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan ile cezalı Hugo olmak üzere 6 futbolcu kadroda yer almadı.



İLK KEZ OYNADI, KIRMIZI KART GÖRDÜ



Mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kart gören Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi.



Vitor Hugo'nun yokluğunda forma giyen genç oyuncu, lig ve Avrupa'da bu sezon oynanan 11. resmi maçta formasına kavuştu.



Hüseyin, en son geçen sezonun 40. haftasında Antalyaspor maçında görev yapmıştı.



STEFAN KUNTZ DA MAÇTA



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Trabzon'a gelerek, karşılaşmayı Medical Park Stadı'nda takip etti.



Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Maçın hafta içi ve geç saatte olmasının da etkisiyle tribünler önemli oranda boş kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Corneilus'un sol tarafta son çizgiden çıkardığı topu Djaniny kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

9. dakikada ceza alanı içinde Djaniny'nin rakibi ile girdiği ikili mücadelede savunmadan seken top, Cornelius'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kornere çeldi.

10. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djaniny'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen topu çizgi önünde Milunovic çıkardı.

17. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

32. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakame'nin yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

33. dakikada Davidsodn ile ver-kaç yapan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, mutlak bir tehlikeyi yatarak önlemeyi başardı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Davidson'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Diedhiou'nun sağ çaprazda yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın elinin altından geçen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

42. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atış sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Davidson'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu güçlükle kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



64. dakikada sol taraftan rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Nwakame, topu uygun durumdaki Hamsik'e aktardı. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

74. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun şutunda, Serkan yatarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Hüseyin Türkmen, Babacar'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Davidson'un pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası ceza alanı içinde Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üsten kornere çeldi.

90+4. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinden topu yatarak çıkarmayı başardı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 78 Ahmetcan Kaplan)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 90 Novais), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 70 Candeias), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 90 Eduardo), Diedhiou (Dk. 70 Babacar)

Goller: Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 42 Cornelius (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Davidson, Dk. 80 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)



