Trabzonspor'un bedava Traore planı

Bordo-mavililer Premier Lig takımı Fulham'da forma giyen dünyaca ünlü hücum oyuncusu Adama Traore ile ilgilendiği iddia edildi.



Piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirtilen Traore'nin devre arasında Trabzonspor 'a transferi için bonservis bedeli ödenmeden anlaşma sağlanması planlanıyor.

Adama Traore, futbol kariyerine Barcelona'nın ünlü altyapı akademisi La Masia'da başladı. Güçlü fiziğiyle kısa sürede dikkat çeken yıldız oyuncu, A takıma çıkamadan 2015 yılında 10 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.



AVRUPA MACERASI VE TRANSFER HİKAYESİ

28 yaşındaki Adama Traore, bu sezon Premier Lig'de 14 olmak üzere toplam 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanat ile forvet pozisyonlarında görev yapabilen yıldız oyuncu, güçlü fiziği ve hızıyla tanınıyor.Aston Villa'da kısa süre kalan Traore, 2016'da Middlesbrough'ya 8.25 milyon euro bedelle transfer oldu. Buradaki başarılı performansı, 2018 yılında 20 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a geçiş yapmasını sağladı.Premier Lig'deki performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu, 2022'de kiralık olarak eski kulübü Barcelona'ya döndü. Ancak beklentileri karşılayamayınca, 2023 yazında Fulham'a bedelsiz transfer oldu.