Orta saha bölgesinde ciddi sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Batista Mendy konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Yaklaşık 2 hafta önce 2.5 milyon Euro'luk öneriyle ilk olarak kapıyı çalan Bordo-Mavililer, teklifini 5 milyon Euro seviyelerine çekti. 10 milyon Euro'dan başlayan Angers ise önce 8 milyon Euro'ya, ardından da 6-7 milyon Euro bandına indi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar iyice hızlanırken, Trabzonspor Yönetimi bu transferi bitirmek adına şartları sonuna kadar zorluyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği 23 yaşındaki Fransız futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından ayrılmaya karar vermişti. 1 yıl kontratı bulunan Mendy'nin adı son günlerde M'Gladbach'la da anılmıştı. Ancak Trabzonspor'un bu transferde çok daha ciddi ve ısrarcı olduğu belirtildi.
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Bjelica bir an önce Mendy'nin takıma katılmasını beklerken, Trabzonspor'un teklifine bazı bonuslar da ekleyebileceği öğrenildi. Hem yönetim hem teknik heyet hem de scout ekibi, Mendy'nin takıma sağlayacağı büyük katkının yanı sıra kısa vadede önemli bonservis kazancı sağlayabileceğini düşünüyor.
BATISTA MENDY KİMDİR?
Batista Adélino Mendy, Ligue 2 kulübü Angers için defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur. 12 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen 191 cm boyunda ve 82 kilo olan Mendy, sağ ayağını kullanmaktadır.
Yaklaşık 2 hafta önce 2.5 milyon Euro'luk öneriyle ilk olarak kapıyı çalan Bordo-Mavililer, teklifini 5 milyon Euro seviyelerine çekti. 10 milyon Euro'dan başlayan Angers ise önce 8 milyon Euro'ya, ardından da 6-7 milyon Euro bandına indi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar iyice hızlanırken, Trabzonspor Yönetimi bu transferi bitirmek adına şartları sonuna kadar zorluyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği 23 yaşındaki Fransız futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından ayrılmaya karar vermişti. 1 yıl kontratı bulunan Mendy'nin adı son günlerde M'Gladbach'la da anılmıştı. Ancak Trabzonspor'un bu transferde çok daha ciddi ve ısrarcı olduğu belirtildi.
BONUSLAR EKLENEBİLİR
Bjelica bir an önce Mendy'nin takıma katılmasını beklerken, Trabzonspor'un teklifine bazı bonuslar da ekleyebileceği öğrenildi. Hem yönetim hem teknik heyet hem de scout ekibi, Mendy'nin takıma sağlayacağı büyük katkının yanı sıra kısa vadede önemli bonservis kazancı sağlayabileceğini düşünüyor.
BATISTA MENDY KİMDİR?
Batista Adélino Mendy, Ligue 2 kulübü Angers için defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur. 12 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen 191 cm boyunda ve 82 kilo olan Mendy, sağ ayağını kullanmaktadır.