ARKADAŞLIKLARI OLUMLU YANSIYOR

SIOPIS: "DOSTLUKTAN ÖTE"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor adına geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in önemli katkıları söz konusuydu. Yunan futbolcuların Alanyaspor'da başlayan birliktelikleri bordo-mavililerde devam ediyor.Bakasetas, bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi. 6 gol kaydedip 7 asist yaptı. Bu sezon on numara pozisyonda daha çok forma giyen 29 yaşındaki maestro, uzak mesafeden bulduğu gollerle takıma önemli katkı sağladı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Manolis Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle antrenmanların neşeli geçmesi için elinden geleni yapıyor.Vatandaşı Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Yunan futbolcu Siopis, "Hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda önemli bir yeri var. Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi.