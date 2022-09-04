Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibine çelme!

Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi Kızılyıldız Sırbistan Süper Ligi 10. haftasında Backa Topola ile karşı karşya geldi.



Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 42. dakikada Jovanovic'den gelirken, Kızılyıldız Ilic'in kendi kalesine gönderdiği golle eşitliği yakaladı.



Alınan bu sonucun ardından Kızılyıldız, puanını 21'e yükseltti. Backa ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kızılyıldız, Novi Pazar'ı konuk edecek. Backa Topola ise Kolubara ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ