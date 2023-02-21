Trabzonspor'un Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemi!

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Trabzonspor 2 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak Trabzonspor, hem turu geçmek hem de Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galip gelmek için mücadele verecek.Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 6 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.