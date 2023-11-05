Trabzonspor'un Avcı ile İstanbul üstünlüğü!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.
Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda üç yenilgi
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.
Büyük maçlarda tek yenilgi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.
Trabzonspor'un 33 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda üç yenilgi
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.
Büyük maçlarda tek yenilgi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.
Trabzonspor'un 33 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2
|2020-2021
|Karagümrük-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|0-1
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|2020-2021
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1
|2020-2021
|Trabzonspor-Karagümrük
|2-0
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2
|2021-2022
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|0-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|K.Gümrük-Trabzonspor
|0-2
|2021-2022
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|0-0
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|1-0
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Karagümrük
|1-1
|2021-2022
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|3-1
|2022-2023
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-2
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0
|2022-2023
|Ümraniyespor-Trabzonspor
|0-1
|2022-2023
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|0-0
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2
|2022-2023
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|2022-2023
|Karagümrük-Trabzonspor
|4-1
|2022-2023
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|1-0
|2022-2023
|Trabzonspor-İstanbulspor
|4-0
|2022-2023
|Galatasaray-Trabzonspor
|2-1
|2022-2023
|Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor
|1-2
|2023-2024
|Fatih Karagümrük-Trabzonspor
|0-0
|2023-2024
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-3