Trabzonspor'un Avcı ile bileği bükülmüyor

Ligin ilk 8 haftasında 4 kez mağlup olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada sadece 3 yenilgi alarak rakiplerine boyun eğmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Avcı ile bileği bükülmüyor
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09 Mayıs 2021 14:39
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay yenilgi almadı.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

4. sırayı garantiledi

Trabzonspor, Antalyaspor galibiyetiyle ligde 4. sırayı garantiledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiğinde 17. sırada devraldığı bordo-mavili takımı 4. sıraya taşıdı.

30 maçta 61 puan toplayan bordo-mavililer, 38 maç sonunda 67 puanla ligde 4. sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Deplasmanda Avcı ile mağlubiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi.

Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Son 10 maçta mağlubiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1'lik sonuçla yenildi.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

 

 

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