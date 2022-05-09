Trabzonspor'un Altay maçı İstanbul'da!

Trabzonspor'un Altay ile karşılaşacağı maç İstanbul Olimpiyat Stadı'nda olacak.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Altay ile pazar günü karşılaşacak. Bordo-mavililerin kupa töreni ise cumartesi günü yapılacak.



Trabzonspor, Altay maçını oynamak için başvurduğu Şanlıurfa GAP Arena'nın günümüz teknolojisine uygun olmadığı için maç Olimpiyat Stadı'nda olacak.





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