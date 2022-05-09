Trabzonspor'un Altay maçı İstanbul'da!

Trabzonspor'un Altay ile karşılaşacağı maç İstanbul Olimpiyat Stadı'nda olacak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Altay ile pazar günü karşılaşacak. Bordo-mavililerin kupa töreni ise cumartesi günü yapılacak.
Trabzonspor, Altay maçını oynamak için başvurduğu Şanlıurfa GAP Arena'nın günümüz teknolojisine uygun olmadığı için maç Olimpiyat Stadı'nda olacak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Altay ile pazar günü karşılaşacak. Bordo-mavililerin kupa töreni ise cumartesi günü yapılacak.
Trabzonspor, Altay maçını oynamak için başvurduğu Şanlıurfa GAP Arena'nın günümüz teknolojisine uygun olmadığı için maç Olimpiyat Stadı'nda olacak.
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