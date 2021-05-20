Trabzonspor'un Alexander Sörloth için teklifi

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunun gol kralı olan Alexander Sörloth için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Alexander Sörloth için teklifi
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20 Mayıs 2021 10:36
Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için resmi girişimlerini sürdürüyor.

Bordo-mavili kulüp vergilerle birlikte 4.4 milyon Euro (vergiler düştüğünde ise 2.7 milyon Euro) alan Norveçli oyuncu için 1.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus teklifi yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun ücret farkının ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.

LEİPZİG'DEN AYRILMASI AN MESELESİ

Trabzonspor'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un, Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi ülkede futbol yaşantısına devam edeceğine ise henüz karar vermediği öğrenildi.

Bu arada yıldız futbolcunun ailesinin ise yeniden Trabzonspor'da oynamasını istediği ve daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğini Sörloth'a ilettiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması ile Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırırken gol krallığını da kazanmıştı.


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