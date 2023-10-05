Trabzonspor'un Adana kafilesi belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu beli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Adana kafilesi belli oldu
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05 Ekim 2023 16:52
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Bordo mavili takımda Yunan Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu;



 

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