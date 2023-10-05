Trabzonspor'un Adana kafilesi belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı.
Bordo mavili takımda Yunan Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu;
Bordo mavili takımda Yunan Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu;