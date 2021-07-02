Trabzonspor'un 'a planı' Sörloth, 'b planı' Cornelius

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldızları takıma getiren Trabzonspor'da golcü arayışlar devam ederken Sörloth ve Cornelius gibi isimler için görüşmeler devam ediyor.



A planı Sörloth olan Trabzonspor B planı olarak da Cornelius için de temaslara başladı.



15 TEMMUZ'A KADAR BELLİ OLACAK



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile transfer çalışmalarının gidişatıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Alexander Sörloth'un durumunun belli olacağı 15 Temmuz tarihine kadar bekleme kararı yeniden gözden geçirilirken, Avcı bu kararının söz konusu transferin olma ihtimali karşısında doğru olduğunu tekrarladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da transfer için bütçe planlamasını yaptı.



KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK



Leipzig, Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi. Alman basınına göre; Leipzig bu transfer sonrası Sörloth'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili verilecek karar Süper Lig'de de merakla bekleniyor.



Geçtiğimiz gün Sörloth için Beşiktaş'ın takipte olduğu ve Trabzonspor'la olacak görüşmelere göre adım atacağı ifade edildi.



HER İHTİMALE HAZIR



Ancak Ağaoğlu ile Avcı arasında geçen konuşmada bu transferin olmama ihtimalinin de bulunduğu ve bu nedenle bir B planı için temasların yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Burada birçok isim gündeme gelirken daha önce görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius isminde karar kılındığı ve yeniden temas sağlandığı da öğrenildi.







