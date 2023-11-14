Trabzonspor'un 70 milyonluk kayıp transferi!

Trabzonspor'un, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan transfer ettiği Umut Güneş, şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı. Gurbetçi oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 70 milyonluk kayıp transferi!
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14 Kasım 2023 11:18
Alanyaspor'dan 2.3 milyon Euro bonservis bedeli yani 70 milyon TL karşılığında transfer edilen Umut Güneş, Trabzonspor'a geldikten sonra 1 dakika bile şans bulamadı.

Ne Bjelica'nın ne de Abdullah Avcı'nın görev verdiği 23 yaşındaki orta saha, ligin ilk 4 haftasında ise Alanyaspor'da 3 maçta sonradan oyuna girmiş ve toplamda 30 dakika görev almıştı.

Gurbetçi futbolcunun Trabzonspor'da ne zaman forma giyeceği ve daha da önemlisi sergileyeceği performans büyük merak konusu.

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