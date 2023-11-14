Trabzonspor'un 70 milyonluk kayıp transferi!

Alanyaspor'dan 2.3 milyon Euro bonservis bedeli yani 70 milyon TL karşılığında transfer edilen Umut Güneş, Trabzonspor'a geldikten sonra 1 dakika bile şans bulamadı.
Ne Bjelica'nın ne de Abdullah Avcı'nın görev verdiği 23 yaşındaki orta saha, ligin ilk 4 haftasında ise Alanyaspor'da 3 maçta sonradan oyuna girmiş ve toplamda 30 dakika görev almıştı.
Gurbetçi futbolcunun Trabzonspor'da ne zaman forma giyeceği ve daha da önemlisi sergileyeceği performans büyük merak konusu.
Ne Bjelica'nın ne de Abdullah Avcı'nın görev verdiği 23 yaşındaki orta saha, ligin ilk 4 haftasında ise Alanyaspor'da 3 maçta sonradan oyuna girmiş ve toplamda 30 dakika görev almıştı.
Gurbetçi futbolcunun Trabzonspor'da ne zaman forma giyeceği ve daha da önemlisi sergileyeceği performans büyük merak konusu.
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