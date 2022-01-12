Trabzonspor'un 5 hesabı!

Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı maç maç gitmeyi düşünse de aralarında en yakın takipçi Konyaspor'un da olduğu kısa fikstürü rahat geçerse şampiyonluk için geri sayım başlayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 5 hesabı!
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12 Ocak 2022 08:56
Süper Lig'de karlı bir haftayı geride bırakan Trabzonspor büyüklerle ve en yakın takipçileriyle farkı biraz daha açtı.

Kadrosuna Edin Visca gibi Süper Lig'in en değerli kanadını da katan bordo mavililer ligde cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, sezon başından bu yana maç maç gitmeyi uygun görse de gelinen noktada şampiyonluk hesapları da yapılır oldu. Bu bağlamda önündeki 5 maçın anlam ve önemi mutlu sonu ilan anlamında büyük değer kazandı.

Abdullah Avcı temkinli

Sivas sonrası sahasında Giresun ile karşılaşacak olan bordo mavililer devamında Galatasaray'a misafir olduktan sonra Kasımpaşa ve Konyaspor ile iç sahada oynayacak.

Konya maçı şu anki en yakın rakibi olması açısından daha da önemli. Takım üzerinde şampiyonluk baskısının oluşmaması adına çaba sarf eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Evet avantajlıyız ama bunu korumamız işimizi garantiye almamız gerekiyor. Ayaklarımız yere basarak ve kalitemizi de göstererek sonuca gidelim" diyor. 

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