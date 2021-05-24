Westerlo, Trabzoınspor'un 3. kalecisi Arda Akbulut ile sol bek Faruk Can Genç için devreye girdi.Haber61'de yerr alan habere göre; Yönetim, iki oyuncuyu kiralık olarak isteyen Belçika ekibinin teklifini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.Avcı'nın oynama garantisi karşılığında Arda Akbulut'a izin vermesi bekleniyor. Faruk Can Genç ise ancak 2 sol bek alınırsa gerçekleşebilir.