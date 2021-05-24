Trabzonspor'un 2 gencine Belçika'dan teklif!

Belçika Ligi ekiplerinden Westorlo, Trabzonspor'un genç yıldız adayları Arda Akbulut ve Faruk Can Genç'e talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 2 gencine Belçika'dan teklif!
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24 Mayıs 2021 12:05
Westerlo, Trabzoınspor'un 3. kalecisi Arda Akbulut ile sol bek Faruk Can Genç için devreye girdi.

Haber61'de yerr alan habere göre; Yönetim, iki oyuncuyu kiralık olarak isteyen Belçika ekibinin teklifini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.

Avcı'nın oynama garantisi karşılığında Arda Akbulut'a izin vermesi bekleniyor. Faruk Can Genç ise ancak 2 sol bek alınırsa gerçekleşebilir. 

 
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