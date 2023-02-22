Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında perşembe deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.



Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.



St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.



Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, perşembe günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.



Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.





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