Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasreti!

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesinde oyuncular ve yönetim galibiyet yemini etti.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.
Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
PUANLARI TEK TEK ALIYOR
Süper Lig'de ilk dört maçından galibiyet alamayan Trabzonspor, bu akşam Gaziantep FK ile oynayarak galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk defa, ilk dört maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcı tekrarlamış durumda. Trabzonspor, en son galibiyetini geçen sezonun son haftasında 26 Mayıs'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.
"ARTIK SONUÇ ALMALIYIZ"
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçındaki istekli ve hırslı oyunu Gaziantep karşısında da görmek istediğini belirtti. 80 dakikadan fazla süreyi 10 kişi oynamalarına rağmen pes etmediklerini hatırlatan Güneş, "O maçtaki hırs ve Kayserispor karşısında 2-0'dan 2-2'ye getirdiğimiz maç, pes etmek istemediğimizin göstergesi. Artık galibiyet almamız gerekiyor. Uzun süredir kazanamıyoruz. Hasreti bu maçta dindirelim" dedi.
10 RESMİ MAÇ 2 GALİBİYET
Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.
Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
PUANLARI TEK TEK ALIYOR
Süper Lig'de ilk dört maçından galibiyet alamayan Trabzonspor, bu akşam Gaziantep FK ile oynayarak galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk defa, ilk dört maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcı tekrarlamış durumda. Trabzonspor, en son galibiyetini geçen sezonun son haftasında 26 Mayıs'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.
"ARTIK SONUÇ ALMALIYIZ"
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçındaki istekli ve hırslı oyunu Gaziantep karşısında da görmek istediğini belirtti. 80 dakikadan fazla süreyi 10 kişi oynamalarına rağmen pes etmediklerini hatırlatan Güneş, "O maçtaki hırs ve Kayserispor karşısında 2-0'dan 2-2'ye getirdiğimiz maç, pes etmek istemediğimizin göstergesi. Artık galibiyet almamız gerekiyor. Uzun süredir kazanamıyoruz. Hasreti bu maçta dindirelim" dedi.
10 RESMİ MAÇ 2 GALİBİYET
Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.