CANLI| Trabzonspor - Slovacko

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovacko ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI| Trabzonspor - Slovacko
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16 Temmuz 2022 18:34
Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geliyor. 

Saat 19:00'da Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

TRABZONSPOR: 0
SLOVACKO: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

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