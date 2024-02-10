Trabzonspor'un 10 numarası Nicolas Pepe

Transfer döneminde Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numara rotasyonu daralan Trabzonspor'da yeni 10 numara Nicolas Pepe olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 10 numarası Nicolas Pepe
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10 Şubat 2024 12:48
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un orta sahası zayıfladı. Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi banko isimler ayrıldı. 10 numara için elde sadece Enis Bardhi kaldı.

Ancak onun da performansı yeterli değil. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu bölge için Nicolas Pepe'yi düşünüyor.

Afrika Kupası'nda bulunan 28 yaşındaki sağ kanat, ligde Sivas maçının büyük bölümünde ve Kayseri sınavında 10 numarada oynamıştı. Sivas karşılaşmasında usta işi bir gol de atan Fildişili süper yıldızın sezonun geri kalan bölümünde 10 numarada oynaması bekleniyor.

Sağda Visca solda Trezeguet ve önde Paul Onuachu hücum gücünü oluşturacak.

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