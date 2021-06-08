Trabzonspor, Umut Meraş'ı istiyor

Trabzonspor, gelecek sezon yabancı kuralında 14 yabancının 8'inin sahada olabilmesi nedeniyle sol bek transferinde Umut Meraş'ı yeniden önceliğine aldı.



Bordo-mavililer, daha önce 3 milyon euro isteyen milli yıldızın külübü ile yeniden temasa geçti ve 1.5 milyon euro teklif etti.



25 yaşındaki Umut'un ile bir yıllık daha sözleşmesi bekleniyor. Fırtına'nın, Nimes'ten Meling ile geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Leipzig'de olan Saracchi ile de ilgilendiği biliniyor.



Filip Novak'ın da geri dönme isteğine ise "Bonservisini al, değerlendirelim" teklifi yapıldığı ifade edildi.



