Trabzonspor Umut Bozok'a kavuşuyor!

Trabzonspor, anlaşma sağladığı Umut Bozok'a kavuşuyor. Golcü futbolcunun transfer sürecini tamamlamak için çarşamba günü kente geleceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Trabzonspor Umut Bozok'a kavuşuyor!
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30 Ağustos 2022 18:26
Trabzonspor, hücum hattını geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı golü isim, çarşamba günü saat 16.15 sularında Trabzon'a gelecek. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor. 

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